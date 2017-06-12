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Трактор на сенокосе в Березинском районе переехал мужчину

13.06.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Сельчанин погиб в Березинском районе под колесами трактора – мужчину МТЗ переехал на сенокосе, сообщили Sputnik во вторник в Государственном комитете судебных экспертиз.

Трактор на сенокосе в Березинском районе переехал мужчину
© Фото: МВД Беларуси
Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор

О произошедшем на поле в милицию сообщила жительница деревни Новоселки.

"Водитель трактора, выполняя работу по покосу травы, совершил наезд на жителя деревни Лешница", – сказали в ГКСЭ.

Там также уточнили, что от полученных травм 60-летний сельчанин скончался на месте.

По факту следователями был назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. По их результатам специалисты установят точную причину смерти, а также был ли потерпевший пьян.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Попавший под колеса сельхозтехники 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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