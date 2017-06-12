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УВД: водитель мопеда врезался в трактор, когда шел на обгон

13.06.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Столкновение мопеда Strada Jazz и трактора "Беларус" в Витебском районе произошло из-за опасного маневра водителя двухколесного транспортного средства, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

УВД: водитель мопеда врезался в трактор, когда шел на обгон
© Фото: МВД Беларуси
Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор

ДТП случилось около 11:00 накануне возле агрогородка Шапурово, на третьем километре дороги между поселками Сураж и Рябово.

По предварительной информации, трактор, которым управлял 38-летний механизатор, столкнулся с мопедом при повороте, когда скутерист совершал маневр обгона.

Известно, что ранее водитель трактора, работник местного сельхозпредприятия, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Как сообщал Sputnik, в результате ДТП 42-летний скутерист погиб от полученных травм на месте. Сейчас инспекторы ГАИ проводят по факту аварии проверку. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Известно, что ранее водитель трактора, работник местного сельхозпредприятия, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

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