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УВД: водитель мопеда врезался в трактор, когда шел на обгон
13.06.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Столкновение мопеда Strada Jazz и трактора "Беларус" в Витебском районе произошло из-за опасного маневра водителя двухколесного транспортного средства, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Фото: МВД Беларуси
ДТП случилось около 11:00 накануне возле агрогородка Шапурово, на третьем километре дороги между поселками Сураж и Рябово.
По предварительной информации, трактор, которым управлял 38-летний механизатор,
Известно, что ранее водитель трактора, работник местного сельхозпредприятия, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Как сообщал Sputnik, в результате ДТП 42-летний скутерист погиб от полученных травм на месте. Сейчас инспекторы ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Известно, что ранее водитель трактора, работник местного сельхозпредприятия, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
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