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Вооруженный ножом дворник ограбил магазин в Лунинце

13.06.2017 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси задержали в Лунинце мужчину, который подозревается в совершении ограбления магазина, сообщили Sputnik во вторник в УВД Брестского облисполкома.

Вооруженный ножом дворник ограбил магазин в Лунинце
© Pixabay
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Милиционеры выбыли к торговому объекту в районном центре после срабатывания в нем тревожной кнопки.

"Наряд группы задержания от продавца узнал, что неизвестный молодой человек под угрозой столового ножа завладел денежными средствами из кассы в сумме 310 рублей", – сообщили в УВД.

Женщина правоохранителям описала приметы преступника – на нем были перчатки и зеленый шарф, закрывающий лицо. Подозреваемого работники департамента обнаружили у здания железнодорожного вокзала, где он при содействии сотрудника отдела милиции на транспорте был задержан.

По информации УВД, злоумышленником оказался дворник одной из средних школ Лунинца. При этом задержанный не смог оперативникам пояснить, зачем он решил ограбить магазин. 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный не смог оперативникам пояснить, зачем он решил ограбить торговый объект.

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