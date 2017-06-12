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Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик

13.06.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Муж убитой в торговом центре "Новая Европа" женщины назвал Владислава Казакевича "белорусским Брейвиком" и попросил Верховный суд оставить ему 15 лет лишения свободы.

Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик
© Sputnik / Анна Нефедова
Верховный суд оставил в силе приговор Казакевичу

Судебная коллегия ВС оставила в силе приговор Минского городского суда Казакевичу, приговор сегодня вступил в законную силу.

"Убийство моей супруги было совершено с особой жестокостью, цинично и целенаправленно. Он избрал кровавый способ убийства — шел резать людей бензопилой. Это белорусский Брейвик", — заявил Александр Александронец во вторник в Верховном суде, где сегодня в апелляционном порядке рассматривалась жалоба адвоката на приговор.

Убеждая суд оставить Казакевичу 15 лет лишения свободы, Александронец заявил, что в суде его вина полностью доказана, и это не подлежит сомнению.

"Он сознательно — для смелости он выпил водки и пошел убивать людей", — подчеркнул Александронец.

Муж убитой напомнил, что адвокат и родители студента с бензопилой убеждали суд первой инстанции в том, что Казакевич не осознавал, что делал в "Новой Европе" из-за имеющихся у него психических расстройств: "Очевидно, что снятие с психиатрического учета совпало по времени с поступлением в институт, и родители радовались этому обстоятельству. А потом, когда он совершил убийство, вдруг вспомнили, что он болен".

Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый Владислав Казакевич на судебном заседании

Александронец считает, что родители убийцы виноваты в случившемся. "На родителях лежит вина полностью", — сказал он.

"Нужно оставить в силе приговор. Это будет и законно, и по-человечески правильно", — резюмировал муж убитой женщины.

Гособвинитель удовлетворен

Прокурор Олег Буйленков, который в суде поддерживал государственное обвинение, считает, что в суде были полностью исследованы доказательства вины Казакевича.

"Данное уголовное дело было расследовано досконально, также были досконально проведены различные экспертизы, были тщательно исследованы орудия преступления", — заявил он журналистам после оглашения судебного решения.

Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик
© Sputnik / Анна Нефедова
Адвокат попросил суд назначить Казакевичу повторную психэкспертизу

Прокурор отметил, что доводы и факты, добытые следствием и поддержанные государственным обвинением, были положены в основу обвинительного приговора.

Третья жертва

Все потерпевшие, которые проходили по делу о резне в торговом центре "Новая Европа", во время рассмотрения в суде первой инстанции заявили о том, что семья Казакевича должна выплатить им компенсацию морального и материального вреда. Единственная, кто не заявил в суде о компенсации — Ирина Баешко — третья из женщин, на которых напал Казакевич в ТЦ "Новая Европа".

Сегодня в Верховном суде Баешко приняла сторону защиты Казакевича, заявив, что его дело нужно пересмотреть, а его самого отправить на повторную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Нормальный человек не совершит такое преступление. Четыре сложнейшие расстройства. Если человек болен, то его нужно лечить", — сказала потерпевшая. Сегодня в суде она сидела рядом с отцом Казакевича.

Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик
© Sputnik / Анна Нефедова
Отец Казакевича, психиатр, которого пригласила сторона защиты, и потерпевшая Баешко на дальнем плане

Гособвинитель прокомментировал слова Баешко о том, что Казакевич признан вменяемым и через 15 лет выйдет на свободу и опять "возьмется за старое". "Таким образом она пыталась оказать давление на суд. Ее позиция не совсем правильная. Такую позицию иногда занимают люди, которые привлекались к уголовной ответственности и отбывали срок наказания", — сказал прокурор.

Он уточнил, что в материалах уголовного дела Казакевича имеются данные о том, что данная потерпевшая привлекалась к ответственности за преступления в отношении собственности.

Отец

Отец Влада Казакевича в Верховный суд пришел в строгом сером костюме, похожем на тот, в котором приходил на заседания в Минский городской суд. Он не общался с прессой и не дождался решения Верховного суда — ушел раньше, пока суд находился в совещательной комнате, где принимал решение о том, оставить ли прежний приговор Казакевичу. Мать Казакевича вообще не пришла в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа" не остался на оглашение решения Верховного суда о 15-летнем сроке для его сына.

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