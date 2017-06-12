2-летний мальчик из Сморгони попал в реанимацию после падения с лестницы

Ребенок попал в реанимацию после падения с лестницы в Сморгони. Подробности в эфире «Альфа-радио» рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

«Сморгонским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования 2-летнего мальчика. Вечером 8 июня ребенок поднимался по лестнице в квартире и потянулся за выпавшей из рук игрушкой. Но не удержался на ногах и упал в проем между перилами», — рассказала Юлия Гончарова.

Все произошло на глазах у родителей, они его сразу же отвезли в больницу. Сначала мальчик был помещен в реанимацию. Сейчас он все еще в больнице, но его жизни уже ничто не угрожает.

Назначена медицинская экспертиза, осмотрено место происшествия. Известно, что семья характеризуется положительно.

Напомним, 7 июня в деревне Позборцы Сморгонского района 9-летний мальчик во время игры нечаянно отрубил палец своей 6-летней сестре. Несчастный случай произошел днем, когда родители оставили детей без присмотра. Следователи также разбираются в обстоятельствах произошедшего.