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На ЧАЭС задымил третий энергоблок, остановленный в 2000 году
13.06.2017 19:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Задымление в одном из помещение третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло во вторник, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Инцидент произошел в 15:57 по минскому времени. Спасателям поступила информация о задымлении в помещении №509, расположенном в третьем энергоблоке.
"В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС", — рассказали в Госинспекции.
Там отметили, что радиационное состояние помещений энергоблока и всей площадки ЧАЭС — без изменений.
Третий энергоблок Чернобыльской атомной электростанции был запущен в 1981 году, за два года до пуска четвертого, взрыв на котором привел к масштабной трагедии. Власти Украины приняли решение остановить энергоблок лишь в 2000 году.
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Задымление в одном из помещение третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло во вторник, сообщила Государственная инспекция ядерного...
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