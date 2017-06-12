На ЧАЭС задымил третий энергоблок, остановленный в 2000 году

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Задымление в одном из помещение третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло во вторник, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Инцидент произошел в 15:57 по минскому времени. Спасателям поступила информация о задымлении в помещении №509, расположенном в третьем энергоблоке.

"В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС", — рассказали в Госинспекции.

Там отметили, что радиационное состояние помещений энергоблока и всей площадки ЧАЭС — без изменений.

Третий энергоблок Чернобыльской атомной электростанции был запущен в 1981 году, за два года до пуска четвертого, взрыв на котором привел к масштабной трагедии. Власти Украины приняли решение остановить энергоблок лишь в 2000 году.