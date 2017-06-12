ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ЧАЭС задымил третий энергоблок, остановленный в 2000 году

13.06.2017 19:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Задымление в одном из помещение третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло во вторник, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Инцидент произошел в 15:57 по минскому времени. Спасателям поступила информация о задымлении в помещении №509, расположенном в третьем энергоблоке.

"В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС", — рассказали в Госинспекции.

Там отметили, что радиационное состояние помещений энергоблока и всей площадки ЧАЭС — без изменений.

Третий энергоблок Чернобыльской атомной электростанции был запущен в 1981 году, за два года до пуска четвертого, взрыв на котором привел к масштабной трагедии. Власти Украины приняли решение остановить энергоблок лишь в 2000 году.

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Задымление в одном из помещение третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло во вторник, сообщила Государственная инспекция ядерного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
2-летний мальчик из Сморгони попал в реанимацию после падения с лестницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика