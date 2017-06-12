Украина сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС

В одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС произошло задымление. Оно было оперативно ликвидировано. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«В 15.57 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства .

О причинах произошедшего ничего не сообщается.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Большая часть радиоактивных веществ выпала на территории Беларуси. По данным Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси, около 35% чернобыльских выпадений цезия-137 на европейском континенте находится на территории Беларуси. 23% нашей страны было заражено цезием-137 с плотностью свыше 37 кБк/м2.

Третий энергоблок был остановлен в 2000 году.

В ноябре 2016 года над четвертым энергоблоком ЧАЭС был установлен новый защитный саркофаг. Защитное сооружение должно изолировать здание аварийного энергоблока ЧАЭС, пострадавшее в 1986 году в результате крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

Окончательно очистить остатки четвертого энергоблока и территорию станции от радиоактивного загрязнения планируется до 2065 года.