В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком.



Фото: BBC

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.



Фото: Reuters

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2 — Mustafa K. O. (@MusObaidi) 14 июня 2017 г.

Еще один очевидец Тим Дауни рассказал Би-би-си, что здание практически выгорело изнутри. «Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар», — сообщил Дауни.

Image captionОчевидцы сообщают, что из здания начал идти черный дым

Пользователи социальных сетей сообщают, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.

Первое сообщение в полицию о «большом пожаре» в доме Grenfell Tower поступило около 01.16 по местному времени (03.16 по минскому).