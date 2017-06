В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.