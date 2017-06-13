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Участница "Битвы экстрасенсов" найдена в Москве мертвой

14.06.2017 07:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Участница российского телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова была найдена мертвой в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Участница "Битвы экстрасенсов" найдена в Москве мертвой
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Тело нашли под окном ее съемной квартиры с травмами, характерными при падении с высоты", — сказал он.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили данный факт, не уточнив при этом подробностей.

По информации Следственного комитета РФ, при осмотре места ЧП не было обнаружено следов, говорящих о криминальном характере гибели женщины. Сейчас следователи опрашивают родственников Новоселовой.

Как сообщили СМИ, Новоселова выпала с балкона шестого этажа после ссоры с молодым человеком, с которым жила. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новоселова выпала с балкона шестого этажа после ссоры с молодым человеком, с которым жила.

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