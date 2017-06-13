МИНСК, 14 июн – Sputnik. Участница российского телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова была найдена мертвой в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог о магии и эзотерике: мошенников порождает само общество

"Тело нашли под окном ее съемной квартиры с травмами, характерными при падении с высоты", — сказал он.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили данный факт, не уточнив при этом подробностей.

По информации Следственного комитета РФ, при осмотре места ЧП не было обнаружено следов, говорящих о криминальном характере гибели женщины. Сейчас следователи опрашивают родственников Новоселовой.

Как сообщили СМИ, Новоселова выпала с балкона шестого этажа после ссоры с молодым человеком, с которым жила.