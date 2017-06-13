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Пожар многоэтажки в Лондоне: пострадали 30 человек
14.06.2017 08:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Медики доставили в больницы Лондона 30 человек, пострадавших во время пожара в многоэтажном здании, расположенном в столице Великобритании, сообщила служба скорой помощи Лондона.
"Мы можем подтвердить, что доставили 30 пациентов в пять больниц", – говорится в заявлении службы в Twitter.
В настоящее время на месте пожара находится 20 бригад медиков скорой помощи.
Огонь почти целиком охватил жилой 27-этажный дом Grenfell Tower в Лондоне. На месте происшествия работают 200 пожарных и 40 единиц техники.
Полиция рекомендует гражданам избегать посещения района, где произошел пожар.
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Полиция рекомендует гражданам избегать посещения района, где произошел пожар.
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