Пожар многоэтажки в Лондоне: пострадали 30 человек

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Медики доставили в больницы Лондона 30 человек, пострадавших во время пожара в многоэтажном здании, расположенном в столице Великобритании, сообщила служба скорой помощи Лондона.

"Мы можем подтвердить, что доставили 30 пациентов в пять больниц", – говорится в заявлении службы в Twitter.

We have taken 30 patients to five London hospitals following the fire at #GrenfellTower & we remain on scene pic.twitter.com/lxfRseAIkg — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 июня 2017 г.

В настоящее время на месте пожара находится 20 бригад медиков скорой помощи.

Огонь почти целиком охватил жилой 27-этажный дом Grenfell Tower в Лондоне. На месте происшествия работают 200 пожарных и 40 единиц техники.

Полиция рекомендует гражданам избегать посещения района, где произошел пожар.