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Пожар многоэтажки в Лондоне: пострадали 30 человек

14.06.2017 08:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Медики доставили в больницы Лондона 30 человек, пострадавших во время пожара в многоэтажном здании, расположенном в столице Великобритании, сообщила служба скорой помощи Лондона.

"Мы можем подтвердить, что доставили 30 пациентов в пять больниц", – говорится в заявлении службы в Twitter.

В настоящее время на месте пожара находится 20 бригад медиков скорой помощи.

Огонь почти целиком охватил жилой 27-этажный дом Grenfell Tower в Лондоне. На месте происшествия работают 200 пожарных и 40 единиц техники.

Полиция рекомендует гражданам избегать посещения района, где произошел пожар.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция рекомендует гражданам избегать посещения района, где произошел пожар.

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