Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в Минске: есть версия поджога

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в на одной из парковок Минска, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Возгорание автомобиля произошло накануне утром: спасателям информация о ЧП на улице Широкой поступила в 07:25.

"Прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, находящегося на стоянке", – сообщили в МЧС.

В управлении также отметили, что на ликвидацию возгорания столичным огнеборцам понадобилось всего несколько минут.

Пламенем в автомобиле были повреждены приборная панель, а также обшивка потолка и сидения.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве одной из версий рассматривается поджог.