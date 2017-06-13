|
Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в Минске: есть версия поджога
14.06.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в на одной из парковок Минска, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.
Возгорание автомобиля произошло накануне утром: спасателям информация о ЧП на улице Широкой поступила в 07:25.
"Прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, находящегося на стоянке", – сообщили в МЧС.
В управлении также отметили, что на ликвидацию возгорания столичным огнеборцам понадобилось всего несколько минут.
Пламенем в автомобиле были повреждены приборная панель, а также обшивка потолка и сидения.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве одной из версий рассматривается поджог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ликвидацию возгорания столичным огнеборцам понадобилось всего несколько минут.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии