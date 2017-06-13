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Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в Минске: есть версия поджога

14.06.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в на одной из парковок Минска, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Микроавтобус Mercedes-Benz сгорел в Минске: есть версия поджога
© Фото: Ранак
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Возгорание автомобиля произошло накануне утром: спасателям информация о ЧП на улице Широкой поступила в 07:25. 

"Прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, находящегося на стоянке", – сообщили в МЧС.

В управлении также отметили, что на ликвидацию возгорания столичным огнеборцам понадобилось всего несколько минут. 

Пламенем в автомобиле были повреждены приборная панель, а также обшивка потолка и сидения. 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве одной из версий рассматривается поджог.

 
Теги: Минск
 
 
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На ликвидацию возгорания столичным огнеборцам понадобилось всего несколько минут.

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