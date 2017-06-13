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Более 100 работников фабрики в Барановичах эвакуировали из-за снаряда
14.06.2017 09:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Более 100 работников ОАО "Барановичская обувная фабрика" были эвакуированы из-за обнаружения на территории предприятия боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в среду в МЧС Беларуси.
Опасный предмет нашли во время проведения земляных работ накануне днем. О находке оперативно проинформировали местных спасателей и милицию.
"Каменщик наткнулся на металлический предмет. До прибытия группы разминирования спасатели, совместно с сотрудниками ГОВД, эвакуировали 110 работников предприятия", – сказали в МЧС.
По информации ведомства, место, где находился снаряд, оцепили. По предварительной информации, найденный боеприпас – времен Великой Отечественной войны, его длина составляет 200 миллиметров, диаметр – 50 миллиметров.
Собеседники Sputnik также уточнили, что опасный предмет вывезли с территории фабрики специалисты воинской части.
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Нашел опасный предмет в земле каменщик во время проведения на фабрике строительных работ.
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