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Пьяная ссора в Бресте: пенсионер убил собутыльника табуреткой

14.06.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте местного пенсионера, который подозревается в совершении убийства пожилого мужчины, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Пьяная ссора в Бресте: пенсионер убил собутыльника табуреткой
© Pixabay
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Инцидент в областном центре произошел в ночь на 13 июня: брестчане вместе распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора.

По информации правоохранителей, в результате один из пенсионеров нанес оппоненту удар табуретом, от которого последний скончался.

В настоящее время 69-летний подозреваемый задержан, с ними работают следователи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Убийство в областном центре произошло в результате ссоры между пожилыми мужчинами.

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