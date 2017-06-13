Пьяная ссора в Бресте: пенсионер убил собутыльника табуреткой

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте местного пенсионера, который подозревается в совершении убийства пожилого мужчины, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Pixabay Тела мужа и жены с ножевыми ранениями обнаружены в Могилеве

Инцидент в областном центре произошел в ночь на 13 июня: брестчане вместе распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора.

По информации правоохранителей, в результате один из пенсионеров нанес оппоненту удар табуретом, от которого последний скончался.

В настоящее время 69-летний подозреваемый задержан, с ними работают следователи.