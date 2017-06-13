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Пьяная ссора в Бресте: пенсионер убил собутыльника табуреткой
14.06.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте местного пенсионера, который подозревается в совершении убийства пожилого мужчины, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Инцидент в областном центре произошел в ночь на 13 июня: брестчане вместе распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора.
По информации правоохранителей, в результате один из пенсионеров нанес оппоненту удар табуретом, от которого последний скончался.
В настоящее время 69-летний подозреваемый задержан, с ними работают следователи.
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Убийство в областном центре произошло в результате ссоры между пожилыми мужчинами.
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