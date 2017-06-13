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Сельский байкер на Иж врезался в столб в Калинковичском районе

14.06.2017 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Молодой человек получил травмы в результате ДТП в Калинковичском районе – сельчанин на мотоцикле врезался в опору линий электропередачи, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сельский байкер на Иж врезался в столб в Калинковичском районе
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
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Авария произошла накануне утром в 08:10 на улице Интернациональной в деревне Переток.

"Водитель, управляя мотоциклом Иж Планета, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал на правую обочину и совершил наезд на ЛЭП", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, 21-летний мотоциклист в результате ДТП мотоциклист получил ранения и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в травматологическое отделение Калинковичской районной больницы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что молодой человек не справился с управлением на закруглении дороги.

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