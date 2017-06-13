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В Барановичах на территории обувной фабрики обнаружили снаряд, Эвакуировано более 100 человек
13 июня днем спасателям поступило сообщение о том, что на территории «Барановичской обувной фабрики» обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Во время проведения земляных работ каменщик наткнулся на металлический предмет.
Прибывшие на место сотрдуники МЧС и милиции эвакуировали 110 работников завода и оградили место обнаружения снаряда. По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет — боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Снаряд изъяли саперы.
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По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет - боеприпас времен Великой Отечественной войны.
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