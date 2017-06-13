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В Барановичах на территории обувной фабрики обнаружили снаряд, Эвакуировано более 100 человек

14.06.2017 10:31 — ЧП | Tut.by  
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13 июня днем спасателям поступило сообщение о том, что на территории «Барановичской обувной фабрики» обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Во время проведения земляных работ каменщик наткнулся на металлический предмет.

Прибывшие на место сотрдуники МЧС и милиции эвакуировали 110 работников завода и оградили место обнаружения снаряда. По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет — боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Снаряд изъяли саперы.

 
 
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По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет - боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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