В Барановичах на территории обувной фабрики обнаружили снаряд, Эвакуировано более 100 человек

13 июня днем спасателям поступило сообщение о том, что на территории «Барановичской обувной фабрики» обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Во время проведения земляных работ каменщик наткнулся на металлический предмет.

Прибывшие на место сотрдуники МЧС и милиции эвакуировали 110 работников завода и оградили место обнаружения снаряда. По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет — боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Снаряд изъяли саперы.