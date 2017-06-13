Дочка известного белорусского краеведа из Зельвы погибла в Праге

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Дочь известного краеведа из Зельвы Юрия Качука 31-летняя художница Юлия погибла ночью во вторник в ДТП в центре Праги.

Инцидент в столице Чехии произошел ночью 13 июня на трамвайном остановочном пункте на Национальном проспекте, расположенном вблизи возле Пражского национального театра.

"Следователи предполагают несколько версий гибели женщины, которые в настоящее время являются наиболее вероятными: она ехала либо непосредственно на сцепке двух трамвайных вагонов, либо на остановке пыталась пробраться между вагонами", – говорится в сообщении полиции Праги.

При этом правоохранители подчеркивают, что в любом случае водитель трамвая не мог видеть человека.

В полиции уточнили, что в настоящее время ведется расследование инцидента, следователи устанавливают обстоятельства ДТП, чтобы выяснить степень вины вагоновожатого.

Известно, что Юлия – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. В Праге она окончила экономический факультет, занималась изобразительным искусством. В 2013 году ее работы принимали участие в выставке современного независимого искусства в столице Чехии.