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Дочка известного белорусского краеведа из Зельвы погибла в Праге
14.06.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Дочь известного краеведа из Зельвы Юрия Качука 31-летняя художница Юлия погибла ночью во вторник в ДТП в центре Праги.
Инцидент в столице Чехии произошел ночью 13 июня на трамвайном остановочном пункте на Национальном проспекте, расположенном вблизи возле Пражского национального театра.
"Следователи предполагают несколько версий гибели женщины, которые в настоящее время являются наиболее вероятными: она ехала либо непосредственно на сцепке двух трамвайных вагонов, либо на остановке пыталась пробраться между вагонами", – говорится в сообщении полиции Праги.
При этом правоохранители подчеркивают, что в любом случае водитель трамвая не мог видеть человека.
В полиции уточнили, что в настоящее время ведется расследование инцидента, следователи устанавливают обстоятельства ДТП, чтобы выяснить степень вины вагоновожатого.
Известно, что Юлия – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. В Праге она окончила экономический факультет, занималась изобразительным искусством. В 2013 году ее работы принимали участие в выставке современного независимого искусства в столице Чехии.
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Женщина попала между сцепкой двух трамвайных вагонов и получила смертельные травмы.
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