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В Бресте 67-летний пенсионер подозревается в убийстве табуреткой своей знакомой

14.06.2017 11:12 — ЧП | Tut.by  
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 62-летней жительницы города, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Тело погибшей обнаружили около 7.00 13 июня в квартире на улице Советской. Сосед обратил внимание, что входная дверь в помещение открыта и сообщил об этом в милицию.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого. Им оказался 67-летний знакомый пенсионерки. По предварительной версии ночью во время ссоры он убил ее табуретом.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 
 
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