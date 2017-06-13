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В Бресте 67-летний пенсионер подозревается в убийстве табуреткой своей знакомой
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 62-летней жительницы города, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Тело погибшей обнаружили около 7.00 13 июня в квартире на улице Советской. Сосед обратил внимание, что входная дверь в помещение открыта и сообщил об этом в милицию.
Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого. Им оказался 67-летний знакомый пенсионерки. По предварительной версии ночью во время ссоры он убил ее табуретом.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Тело женщины обнаружил в квартире ее сосед.
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