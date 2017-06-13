31-летняя белоруска погибла под колесами трамвая в Праге

Ночью во вторник в Праге под колесами трамвая погибла женщина, сообщает чешское издание idnes.cz. Каким-то образом она попала в пространство между вагонами, машинист этого не заметил и начал движение. По информации «Радыё Свабода», погибшей является белорусская художница Юлия Качук.





«Одна из версий следствия — девушка ехала на сцепке вагонов или хотела пройти там, чтобы попасть на трамвайную остановку. Водитель, не зная о человеке между вагонами, начал движение», — рассказал пресс-секретарь полиции Томас Хулан.





Инцидент произошел примерно в час ночи недалеко от здания Национального театра. На несколько часов движение на этом участке дороги полностью перекрывали.

Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося, чтобы оценить ответственность каждого из участников ДТП.

Как уточняет «Радыё Свабода», погибшая — 31-летняя белоруска Юлия Качук, белорусская художница и дочь известного краеведа из Зельвы.

«Провели идентификацию. Да, это Юля. Мы связались с МИД, сейчас они должны пояснить всю процедуру. Это большое горе. Она была единственной дочерью у родителей. Умница была. Несколько высших образований. Мы все в отчаянии», — рассказал друг семьи Алесь Чахольский.

Известно, что в Праге девушка окончила экономический факультет. Параллельно с работой занималась искусством. В 2013 году она принимала участие в выставке современного искусства в чешской столице.