Сам себе мастер: забравшийся на ЛЭП гомельчанин погиб от удара током

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Житель Гомеля погиб от удара током – мужчина поднялся на опору ЛЭП, чтобы выполнить самостоятельно по подводу электричества в собственный дом, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.



© Фото: Следственный комитет Электрика Жабинковского сахарного завода убило током

Инцидент в областном центре произошел накануне в 20:55 на 1-й Гражданской улице.

"При осмотре места происшествия было установлено, что потерпевший при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору для несанкционированного выполнения работ по замене ввода в жилой частный дом", – сказал Мальков.

По его словам мужчина находился слишком близко от проводов и получил удар током. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть гомельчанина.

В Белэнерго напомнили, что все работы на линиях электропередач, в том числе вводе в жилой дом, обязательно должны выполнять квалифицированные специалисты РЭС.