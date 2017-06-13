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Сам себе мастер: забравшийся на ЛЭП гомельчанин погиб от удара током
14.06.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Житель Гомеля погиб от удара током – мужчина поднялся на опору ЛЭП, чтобы выполнить самостоятельно по подводу электричества в собственный дом, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.
© Фото: Следственный комитет
Инцидент в областном центре произошел накануне в 20:55 на 1-й Гражданской улице.
"При осмотре места происшествия было установлено, что потерпевший при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору для несанкционированного выполнения работ по замене ввода в жилой частный дом", – сказал Мальков.
По его словам мужчина находился слишком близко от проводов и получил удар током. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть гомельчанина.
В Белэнерго напомнили, что все работы на линиях электропередач, в том числе вводе в жилой дом, обязательно должны выполнять квалифицированные специалисты РЭС.
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Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины от поражения электрическим током.
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