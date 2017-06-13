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В Гомеле мужчина забрался на опору ЛЭП и погиб от удара тока
Вечером 13 июня в частном секторе Гомеля мужчина забрался на опору линии электропередачи (ЛЭП), чтобы самостоятельно заменить ввод электричества в дом. Это закончилось трагедией,
Сообщение о попадании человека под напряжение диспетчер районных электросетей получил из МЧС Гомеля в 20.55. Инцидент произошел в частном секторе Гомеля на улице 1-й Гражданской.
«Мужчина при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору линии электропередачи, идущей от подстанции, для несанкционированного выполнения работ по замене ввода в жилой частный дом», — сообщает пресс-служба «БелЭнерго».
Человек приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и получил удар. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.
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Человек слишком приблизился к токоведущим частям и получил удар. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.
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