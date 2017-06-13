ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле мужчина забрался на опору ЛЭП и погиб от удара тока

14.06.2017 12:45 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 13 июня в частном секторе Гомеля мужчина забрался на опору линии электропередачи (ЛЭП), чтобы самостоятельно заменить ввод электричества в дом. Это закончилось трагедией, сообщает пресс-служба «БелЭнерго».

Сообщение о попадании человека под напряжение диспетчер районных электросетей получил из МЧС Гомеля в 20.55. Инцидент произошел в частном секторе Гомеля на улице 1-й Гражданской.

«Мужчина при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору линии электропередачи, идущей от подстанции, для несанкционированного выполнения работ по замене ввода в жилой частный дом», — сообщает пресс-служба «БелЭнерго».

Человек приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и получил удар. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Специалисты напоминают: нельзя самовольно выполнять работы в электроустановках! Такие работы выполняет только обученный персонал.

В случае, если нужно провести плановые или срочные работы на линии электропередач, вводе в жилой дом, контактном узле на фронтоне дома — обязательно обращайтесь в организацию, на балансе и на обслуживании которой находится электроустановка.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек слишком приблизился к токоведущим частям и получил удар. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сам себе мастер: забравшийся на ЛЭП гомельчанин погиб от удара током
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика