В Гомеле мужчина забрался на опору ЛЭП и погиб от удара тока

Вечером 13 июня в частном секторе Гомеля мужчина забрался на опору линии электропередачи (ЛЭП), чтобы самостоятельно заменить ввод электричества в дом. Это закончилось трагедией, сообщает пресс-служба «БелЭнерго».

Сообщение о попадании человека под напряжение диспетчер районных электросетей получил из МЧС Гомеля в 20.55. Инцидент произошел в частном секторе Гомеля на улице 1-й Гражданской.

«Мужчина при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору линии электропередачи, идущей от подстанции, для несанкционированного выполнения работ по замене ввода в жилой частный дом», — сообщает пресс-служба «БелЭнерго».

Человек приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и получил удар. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Специалисты напоминают: нельзя самовольно выполнять работы в электроустановках! Такие работы выполняет только обученный персонал. В случае, если нужно провести плановые или срочные работы на линии электропередач, вводе в жилой дом, контактном узле на фронтоне дома — обязательно обращайтесь в организацию, на балансе и на обслуживании которой находится электроустановка.