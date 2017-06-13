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В Брестской области разыскивают 17-летнего подростка, который пропал по дороге из общежития
31 мая пропал 17-летний учащийся барановичского лицея Александр Русак, сообщила TUT.BY официальный представитель ГОВД Барановичей Ольга Сакута.
С заявлением о розыске в милицию обратились из администрации учреждения образования, где учился подросток. По предварительной версии, в день своего исчезновения лицеист ушел из общежития на улице Брестской в неизвестном направлении. Молодой человек должен был приехать в родной город Ивацевичи для прохождения производственной практики в местном коммунальном хозяйстве. Доехал ли подросток до райцентра, пока неизвестно.
При себе имел мобильный телефон, который недоступен.
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Парень мог отправиться в Ивацевичи, где должен был проходить производственную практику.
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