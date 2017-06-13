В Брестской области разыскивают 17-летнего подростка, который пропал по дороге из общежития

31 мая пропал 17-летний учащийся барановичского лицея Александр Русак, сообщила TUT.BY официальный представитель ГОВД Барановичей Ольга Сакута.



В милиции предоставили только фото из паспорта подростка, где ему 13 лет. Фото: Барановичский ГОВД

С заявлением о розыске в милицию обратились из администрации учреждения образования, где учился подросток. По предварительной версии, в день своего исчезновения лицеист ушел из общежития на улице Брестской в неизвестном направлении. Молодой человек должен был приехать в родной город Ивацевичи для прохождения производственной практики в местном коммунальном хозяйстве. Доехал ли подросток до райцентра, пока неизвестно.

При себе имел мобильный телефон, который недоступен.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении учащегося, сообщить по телефону 102.