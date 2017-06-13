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Поезд отрезал ногу нетрезвому мужчине в Речицком районе

14.06.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Нетрезвый мужчина, забравшийся под полез на железнодорожных путях, получил серьезную травму – поехавший состав отрезал ему ступню, сообщила газета "Днепровец" со ссылкой на Речицкий районный отдел Следственного комитета.

Поезд отрезал ногу нетрезвому мужчине в Речицком районе
© Pixabay
Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

Инцидент произошел ночью во вторник 13 июня ночью: в районную больницу с травматической ампутацией нижней конечности был доставлен житель города Василевичи.

Следователи установили, что нетрезвый гражданин, возвращаясь домой, решил пролезть под поездом. В этот момент состав тронулся и отрезал мужчине ступню на правой ноге.

Сообщается, что гражданину провели операцию и сейчас он находится на лечении в травматологическом отделении ЦРБ.

В настоящее время сотрудники Речицкого РОСК проводит по факту травмирования мужчины проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину с тяжелой травмой доставили в центральную районную больницу ночью 13 июня.

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