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Поезд отрезал ногу нетрезвому мужчине в Речицком районе
14.06.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Нетрезвый мужчина, забравшийся под полез на железнодорожных путях, получил серьезную травму – поехавший состав отрезал ему ступню, сообщила газета "
Инцидент произошел ночью во вторник 13 июня ночью: в районную больницу с травматической ампутацией нижней конечности был доставлен житель города Василевичи.
Следователи установили, что нетрезвый гражданин, возвращаясь домой, решил пролезть под поездом. В этот момент состав тронулся и отрезал мужчине ступню на правой ноге.
Сообщается, что гражданину провели операцию и сейчас он находится на лечении в травматологическом отделении ЦРБ.
В настоящее время сотрудники Речицкого РОСК проводит по факту травмирования мужчины проверку.
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Мужчину с тяжелой травмой доставили в центральную районную больницу ночью 13 июня.
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