Поезд отрезал ногу нетрезвому мужчине в Речицком районе

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Нетрезвый мужчина, забравшийся под полез на железнодорожных путях, получил серьезную травму – поехавший состав отрезал ему ступню, сообщила газета " Днепровец " со ссылкой на Речицкий районный отдел Следственного комитета.



© Pixabay Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

Инцидент произошел ночью во вторник 13 июня ночью: в районную больницу с травматической ампутацией нижней конечности был доставлен житель города Василевичи.

Следователи установили, что нетрезвый гражданин, возвращаясь домой, решил пролезть под поездом. В этот момент состав тронулся и отрезал мужчине ступню на правой ноге.

Сообщается, что гражданину провели операцию и сейчас он находится на лечении в травматологическом отделении ЦРБ.

В настоящее время сотрудники Речицкого РОСК проводит по факту травмирования мужчины проверку.