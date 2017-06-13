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Фермер из Малоритского района обнаружил у себя в огороде 48 минометных мин

14.06.2017 14:12 — ЧП | Tut.by  
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Житель деревни Збураж Малоритского района 13 июня выкопал у себя в огороде 48 минометных мин калибра 81 мм, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

О произошедшем мужчина сообщил около 8.30 в милицию. Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы изъяли опасную находку и уничтожили на полигоне.

 
 
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Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы изъяли опасную находку и уничтожили на полигоне.

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