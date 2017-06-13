|
Белорусы Чехии скорбят по погибшей художнице Качук
14.06.2017 14:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сообщество белорусов в Чехии скорбит по погибшей накануне художнице Юлии Качук и предлагает проявить солидарность у места трагедии, соответствующее обращение было опубликовано в тематической группе в Facebook.
Уроженка Беларуси Юлия Качук (Julia von Lenec)
"Призываем тех, кто хочет выразить солидарность, приносит сегодня от 21:00 цветы и свечи к Национальному театру, где произошла трагедия", – написали в группе белорусов в Чехии.
Объявили неравнодушные и сбор финансовых средств для семьи погибшей художницы.
Погибшая художница Качук – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. Она окончила Пражский экономический факультет, занималась современным искусством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомые погибшей девушки приглашают всех принести цветы и свечи к месту трагедии в Праге.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии