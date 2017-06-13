Белорусы Чехии скорбят по погибшей художнице Качук

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сообщество белорусов в Чехии скорбит по погибшей накануне художнице Юлии Качук и предлагает проявить солидарность у места трагедии, соответствующее обращение было опубликовано в тематической группе в Facebook.

Уроженка Беларуси Юлия Качук (Julia von Lenec) погибла вечером во вторник в странном ДТП с трамваями : по версии полиции, она могла попасть между двумя вагонами.

"Призываем тех, кто хочет выразить солидарность, приносит сегодня от 21:00 цветы и свечи к Национальному театру, где произошла трагедия", – написали в группе белорусов в Чехии.

Объявили неравнодушные и сбор финансовых средств для семьи погибшей художницы.

Погибшая художница Качук – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. Она окончила Пражский экономический факультет, занималась современным искусством.