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Белорусы Чехии скорбят по погибшей художнице Качук

14.06.2017 14:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сообщество белорусов в Чехии скорбит по погибшей накануне художнице Юлии Качук и предлагает проявить солидарность у места трагедии, соответствующее обращение было опубликовано в тематической группе в Facebook.

Белорусы Чехии скорбят по погибшей художнице Качук
CC BY-SA 2.0 / elPadawan / FlickrFriday #38: Road side? What Road side? (At the Roadside - Sur le bas-côté))
Дочка известного белорусского краеведа из Зельвы погибла в Праге

Уроженка Беларуси Юлия Качук (Julia von Lenec) погибла вечером во вторник в странном ДТП с трамваями: по версии полиции, она могла попасть между двумя вагонами.

"Призываем тех, кто хочет выразить солидарность, приносит сегодня от 21:00 цветы и свечи к Национальному театру, где произошла трагедия", – написали в группе белорусов в Чехии.

Объявили неравнодушные и сбор финансовых средств для семьи погибшей художницы.

Погибшая художница Качук – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. Она окончила Пражский экономический факультет, занималась современным искусством.

 
Теги: Минск
 
 
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Знакомые погибшей девушки приглашают всех принести цветы и свечи к месту трагедии в Праге.

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