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Черногорские спортсмены несколько часов провели в аэропорту Минска

14.06.2017 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сборная по гандболу Черногории несколько часов провела в аэропорту "Минск" в ночь на среду из-за отсутствия документов, сообщил Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Черногорские спортсмены несколько часов провели в аэропорту Минска
© Sputnik Екатерина Чеснокова
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Черногорские СМИ сообщили о том, что сборная страны по гандболу четыре часа провела в аэропорту белорусской столицы и не могла пройти пограничный контроль.

"Группа спортсменов при прохождении контроля предоставила не все документы для пересечения границы", – пояснил Sputnik Бычковский.

По словам представителя ГПК, между Беларусью и Черногорией действует собственное соглашение о порядке безвизового въезда, которое предусматривает определенный пакет документов для пересечения границ.

У черногорских гандболистов отсутствовало приглашение от белорусской стороны на проходящие в Минске мероприятия. После того, как спортсмены смогли предоставить документ, их пустили в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной задержки гандболистов на границе стало отсутствие некоторых необходимых для въезда документов.

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