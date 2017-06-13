|
Черногорские спортсмены несколько часов провели в аэропорту Минска
14.06.2017 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сборная по гандболу Черногории несколько часов провела в аэропорту "Минск" в ночь на среду из-за отсутствия документов, сообщил Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Черногорские СМИ сообщили о том, что сборная страны по гандболу четыре часа провела в аэропорту белорусской столицы и не могла пройти пограничный контроль.
"Группа спортсменов при прохождении контроля предоставила не все документы для пересечения границы", – пояснил Sputnik Бычковский.
По словам представителя ГПК, между Беларусью и Черногорией действует собственное соглашение о порядке безвизового въезда, которое предусматривает определенный пакет документов для пересечения границ.
У черногорских гандболистов отсутствовало приглашение от белорусской стороны на проходящие в Минске мероприятия. После того, как спортсмены смогли предоставить документ, их пустили в Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной задержки гандболистов на границе стало отсутствие некоторых необходимых для въезда документов.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии