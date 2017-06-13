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Мужчина открыл стрельбу по конгрессменам в США
14.06.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Неизвестный открыл огонь по играющим в бейсбол конгрессменам США, злоумышленник сделал не менее 50 выстрелов и был задержан, сообщает в среду
Инцидент произошел около восьми утра (по вашингтонскому времени) в среду — неизвестный открыл стрельбу на улице Ист-Монро в городе Александрия (штат Вирджиния).
Под обстрел попала бейсбольная команда конгрессменов-республиканцев — они утром проводили свою тренировку.
В результате обстрела пострадал конгрессмен-республиканец Стив Скализ. По предварительным данным, он получил ранение в бедро и был госпитализирован.
Сейчас на месте работают полицейские, все конгрессмены эвакуированы. Стрелявшего мужчину, по разным сообщениям, либо застрелили, либо задержали.
Конгрессмен Скализ поддерживал инициативу ограничить въезд в США выходцам из исламских и латиноамериканских стран. В принципе, Скализ — один из самых ярых сторонников Трампа в американской Палате представителей.
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Конгрессмен-республиканец Стив Скализ, по предварительным данным, получил ранение в бедро.
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