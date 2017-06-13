Мужчина открыл стрельбу по конгрессменам в США

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Неизвестный открыл огонь по играющим в бейсбол конгрессменам США, злоумышленник сделал не менее 50 выстрелов и был задержан, сообщает в среду Sputnik International .

Инцидент произошел около восьми утра (по вашингтонскому времени) в среду — неизвестный открыл стрельбу на улице Ист-Монро в городе Александрия (штат Вирджиния).

Под обстрел попала бейсбольная команда конгрессменов-республиканцев — они утром проводили свою тренировку.

В результате обстрела пострадал конгрессмен-республиканец Стив Скализ. По предварительным данным, он получил ранение в бедро и был госпитализирован.

SHOOTING: Congressman Steve Scalise (R-LA) and others were shot at a baseball practice in Alexandria, VA. #wednesdaywisdom pic.twitter.com/4fS96MPTMa — #ThePersistence (@ScottPresler) June 14, 2017 ​

Сейчас на месте работают полицейские, все конгрессмены эвакуированы. Стрелявшего мужчину, по разным сообщениям, либо застрелили, либо задержали.

4 people shot near sports field in Alexandria on Monroe Ave. At least on person airlifted to hospital. @wusa9 pic.twitter.com/HsrnbgFN78 — Larry Miller (@LarryMillerTV) June 14, 2017 ​

Конгрессмен Скализ поддерживал инициативу ограничить въезд в США выходцам из исламских и латиноамериканских стран. В принципе, Скализ — один из самых ярых сторонников Трампа в американской Палате представителей.