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Микроавтобус врезался в скутер под Гродно: два человека в больнице

14.06.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Гродненском районе: микроавтобус Mercedes-Benz сбил на дороге скутер, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Микроавтобус врезался в скутер под Гродно: два человека в больнице
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла утром на 258-м километре автодороги М6 "Минск – Гродно" в районе населенного пункта Обухово. Бус вез хлеб из Минска в область.

"Водителю Mercedes показалось, что скутер Hors выехал с обочины. Однако, судя по горизонтальному положению мопеда после аварии, это видится маловероятным", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, на скутере ехали муж и жена, жители областного центра. Обоих с травмами скорая доставила в учреждение здравоохранения.

В настоящее время инспекторы ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Бус, который перевозил хлебобулочные изделия, "подмял" мопед с двумя людьми под себя.

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