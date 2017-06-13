Микроавтобус врезался в скутер под Гродно: два человека в больнице

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Гродненском районе: микроавтобус Mercedes-Benz сбил на дороге скутер, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



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Авария произошла утром на 258-м километре автодороги М6 "Минск – Гродно" в районе населенного пункта Обухово. Бус вез хлеб из Минска в область.

"Водителю Mercedes показалось, что скутер Hors выехал с обочины. Однако, судя по горизонтальному положению мопеда после аварии, это видится маловероятным", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, на скутере ехали муж и жена, жители областного центра. Обоих с травмами скорая доставила в учреждение здравоохранения.

В настоящее время инспекторы ГАИ проводят по факту ДТП проверку.