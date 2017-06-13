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Работнице хлебозавода в Лоеве оторвало часть руки
Следователи проводят проверку по факту травмирования работницы производственного участка райпо в Лоеве. Об этом
51-летняя работница получила травмы на работе еще 8 июня.
«В целях установления обстоятельств произошедшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются работники предприятия», — рассказала представитель УСК по области.
По информации БелаПАН, женщина работает на хлебозаводе райпо, ей оторвало часть руки.
«Она чистила макаронную крошку в барабане, влезла туда рукой при движущемся и вращающемся валку и шнеках, и вот такое случилось», — сообщили БелаПАН на хлебозаводе.
Сегодня пострадавшую перевели из районной больницы в областную в Гомель.
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Коллеги рассказывают, что женщина чистила макаронную крошку в барабане. При этом оборудование не было выключено.
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