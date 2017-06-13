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Работнице хлебозавода в Лоеве оторвало часть руки

14.06.2017 16:50 — ЧП | Tut.by  
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Следователи проводят проверку по факту травмирования работницы производственного участка райпо в Лоеве. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

51-летняя работница получила травмы на работе еще 8 июня.

«В целях установления обстоятельств произошедшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются работники предприятия», — рассказала представитель УСК по области.

По информации БелаПАН, женщина работает на хлебозаводе райпо, ей оторвало часть руки.

«Она чистила макаронную крошку в барабане, влезла туда рукой при движущемся и вращающемся валку и шнеках, и вот такое случилось», — сообщили БелаПАН на хлебозаводе.

Сегодня пострадавшую перевели из районной больницы в областную в Гомель.

 
Теги: Гомель
 
 
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Коллеги рассказывают, что женщина чистила макаронную крошку в барабане. При этом оборудование не было выключено.

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