Работнице хлебозавода в Лоеве оторвало часть руки

Следователи проводят проверку по факту травмирования работницы производственного участка райпо в Лоеве. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

51-летняя работница получила травмы на работе еще 8 июня.

«В целях установления обстоятельств произошедшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются работники предприятия», — рассказала представитель УСК по области.

По информации БелаПАН, женщина работает на хлебозаводе райпо, ей оторвало часть руки.

«Она чистила макаронную крошку в барабане, влезла туда рукой при движущемся и вращающемся валку и шнеках, и вот такое случилось», — сообщили БелаПАН на хлебозаводе.

Сегодня пострадавшую перевели из районной больницы в областную в Гомель.