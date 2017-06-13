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На Уманской тушили возгорание кабеля. Возникли проблемы с движением троллейбусов

14.06.2017 16:38 — ЧП | Tut.by  
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Днем 14 июня примерно в 15.30 пожарные выезжали на место возгорания по улице Уманской. Горел кабель, сообщил TUT.BY замначальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский.


После этого движение троллейбусов по проспекту Дзержинского остановилось, минчане сообщили об отключении электричества в домах неподалеку.


«Горел кабель, другие подробности еще выясняются. На место выехали сотрудники Минских кабельных сетей», — рассказал Виталий Дембовский.




Сейчас там работают аварийные бригады. Движение транспорта на участке затруднено, хотя троллейбусы уже двигаются по маршрутам.


 
 
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Минчане сообщили об отключении электричества в домах неподалеку.

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