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СК: задержана главный врач санатория "Серебряные ключи"

14.06.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача санаторно-курортного унитарного предприятия "Санаторий "Серебряные ключи", сообщили в среду Sputnik в СК Беларуси.

По данным следствия, женщина 1960 года рождения, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, которые входят в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.

"Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — отметили в СК.

Подозреваемая задержана, проводятся неотложные следственные мероприятия.

Санаторий "Серебряные ключи" основан в 1969 году, специализируется на санаторно-курортном оздоровлении и лечении взрослых с заболеваниями кровообращения, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата и др. Расположено учреждение на правом берегу реки Березина в 12 километрах от Светлогорска.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемая приобрела для себя материальные ценности на общую сумму не менее 59,5 тысяч белорусских рублей.

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