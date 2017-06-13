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Брестчанку лишили прав на 5 лет за дрифт на "Мерседесе"

14.06.2017 19:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Девушку, устроившую дрифт ночью 6 июня в центре Бреста, лишили прав управления транспортными средствами сроком на пять лет, сообщили в среду в ГАИ Брестской области.

Брестчанку лишили прав на 5 лет за дрифт на "Мерседесе"
© YouTube / Госавтоинспекция Брестской области
ГАИ опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes

26-летняя брестчанка в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Mercedes на перекрестке решила показать свое мастерство дрифта. В какой-то момент она заметила сотрудников ГАИ и попыталась скрыться. В итоге погоня закончилась быстро.

На подъеме на путепровод нарушительница не справилась с управлением и совершила наезд на светодиодный дорожный знак и бордюрный камень. Затем она съехала в левый по ходу движения кювет.

"Результаты медицинского освидетельствования подтвердили у женщины состояние алкогольного опьянения — 2,5 промилле", — отметили в ГАИ.

В результате ДТП девушка получила легкие травмы: ссадины и царапины.

Брестчанку лишили прав на 5 лет за дрифт на "Мерседесе"
© Фото: ГАИ Бреста
Разбитый в Бресте автомобиль

За дрифт, погоню и аварию брестчанку лишили права управления транспортными средствами на пять лет. Кроме того, ей придется заплатить штраф в размере 80 базовых величин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Девушка пыталась скрыться от инспекторов, но не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак.

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