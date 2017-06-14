МИНСК, 15 июн — Sputnik. Большая пробка образовалась на проспекте Независимости в районе станции метро "Уручье" из-за ДТП, передает корреспондент Sputnik с места событий.

На четвертом ряду в сторону выезда из Минска произошло столкновение Renault Twingo и Volkswagen Passat. Сотрудники МЧС с помощью специнструмента извлекали из искореженной малолитражки тех, кто оказался заблокированным внутри.

На месте находятся автомобили МЧС, скорой медицинской помощи, милиции. Многие водители и пассажиры вышли из машин и наблюдают за происходящим.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" движение на этом участке затруднено, скорость движения автомобилей по данному участку дороги — примерно 10 километров в час.