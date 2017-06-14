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ДТП парализовало дорожное движение в районе станции метро "Уручье"

15.06.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Большая пробка образовалась на проспекте Независимости в районе станции метро "Уручье" из-за ДТП, передает корреспондент Sputnik  с места событий.

ДТП парализовало дорожное движение в районе станции метро "Уручье"
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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На четвертом ряду в сторону выезда из Минска произошло столкновение Renault Twingo и Volkswagen Passat. Сотрудники МЧС с помощью специнструмента извлекали из искореженной малолитражки тех, кто оказался заблокированным внутри.

На месте находятся автомобили МЧС, скорой медицинской помощи, милиции. Многие водители и пассажиры вышли из машин и наблюдают за происходящим.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" движение на этом участке затруднено, скорость движения автомобилей по данному участку дороги —  примерно 10 километров в час.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудникам МЧС понадобился специнструмент для извлечения тех, кто оказался зажатым в салоне Twingo.

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