Самосвал МАЗ насмерть сбил женщину под Витебском

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП под Витебском, в результате которого погиб пешеход, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне днем недалеко от "Витебской бройлерной фабрики" на автодороге местного значения. 63-летний водитель МАЗа "Витебскоблавтотранса" сбил женщину 1981 года рождения.

В ГАИ отметили, что женщина в момент ДТП внезапно выбежала из-за автобуса. В результате она скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

Там также добавили, что за неполных полгода в Беларуси произошло 396 наездов на пешеходов, среди них 35% — по вине самих пешеходов, а каждый третий случай произошел в состоянии алкогольного опьянения. Всего в ДТП погибли 44 пешехода и 97 получил травмы.