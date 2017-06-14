Ребенок один день пробыл в детском лагере, а потом умер в больнице

ГРОДНО 24 июн — Sputnik. Следствие устанавливает причины смерти девятилетнего мальчика, который приехал отдыхать в детский оздоровительный лагерь под Берестовицей, а затем попал в больницу и умер, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Pixabay Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно

Ребенку стало плохо, когда он находился в детском лагере. Его отвезли сначала в местную больницу, а затем — в Гродно. Спасти жизнь мальчика не удалось. Трагедия произошла на минувших выходных.

"Ребенок скончался в учреждении здравоохранения Гродно. Для установления конкретной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных", — отметил собеседник агентства.

Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма Берестовицкого райисполкома, они пока не могут комментировать случившееся. Сообщили, что ребенок умер не в лагере, а в больнице. Мальчик находился по путевке в первую смену, но приехал не со всеми детьми, а позже. В лагере он успел пробыть всего день.