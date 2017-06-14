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Ребенок один день пробыл в детском лагере, а потом умер в больнице

15.06.2017 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО 24 июн — Sputnik. Следствие устанавливает причины смерти девятилетнего мальчика, который приехал отдыхать в детский оздоровительный лагерь под Берестовицей, а затем попал в больницу и умер, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ребенок один день пробыл в детском лагере, а потом умер в больнице
© Pixabay
Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно

Ребенку стало плохо, когда он находился в детском лагере. Его отвезли сначала в местную больницу, а затем — в Гродно. Спасти жизнь мальчика не удалось. Трагедия произошла на минувших выходных.

"Ребенок скончался в учреждении здравоохранения Гродно. Для установления конкретной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных", — отметил собеседник агентства.

Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма Берестовицкого райисполкома, они пока не могут комментировать случившееся. Сообщили, что ребенок умер не в лагере, а в больнице. Мальчик находился по путевке в первую смену, но приехал не со всеми детьми, а позже. В лагере он успел пробыть всего день.

 
Теги: Гродно
 
 
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Школьник почувствовал себя плохо, он был госпитализирован и скончался в гродненской больнице.

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