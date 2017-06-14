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В заброшенной постройке в Витебске нашли тело убитого мужчины

15.06.2017 13:42 — ЧП | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 59-летнего мужчины, тело которого вчера нашли в заброшенной постройке в Витебске. Подробности сообщает управление Следственного комитета по Витебской области.

Тело мужчины нашел утром дворник в заброшенной постройке, которая находится в овраге у проспекта Московского.

Личность погибшего смогли установить только по отпечаткам пальцев. Им оказался 59-летний витебчанин, ранее он был поставлен на учет как осужденный.

На теле имелись видимые телесные повреждения. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. При этом ее нельзя получить от падения, то есть случайность исключена.


Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы.

«В случае если вы стали свидетелем указанного преступления либо располагаете какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, просим не остаться равнодушными и сообщить об этом», — сказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Граждане могут обратиться к следователям лично (по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51а) или по телефонам: 8 (0212) 48-66-37, 46−21−16.

 
Теги: Витебск
 
 
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Личность погибшего смогли установить только по отпечаткам пальцев. Мужчина погиб в результате черепно-мозговой травмы, при этом случайно он получить ее не мог.

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