Мошенники вымогали у белорусов деньги за секс по Skype

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску в течение месяца возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в совершении вымогательства посредством сети интернет, сообщил Sputnik официальный представитель УСК Алексей Климович.



© Sputnik Владимир Трефилов Жительница Светлогорска получила в ВК от сына сообщение с порно

По его словам, во всех случаях злоумышленники действовали по одной и той же схеме.

"Злоумышленник, как правило, от лица девушки посредством социальных сетей вступал в интернет-переписку с мужчинами и предлагал им заняться виртуальным сексом. Далее общение происходило через Skype", — рассказал Климович.

По его словам, во время такого общения злоумышленники негласно вели запись. После того, как сеанс виртуального секса завершался, общительные белорусы получали сообщение о том, что им надлежит перечислить деньги на электронные кошельки — примерно 100 долларов. Перевод этой суммы назывался главным условием того, что интимное видео не будет обнародовано.

"Несмотря на перечисление мужчинами денежных средств, видеофайлы с их участием во всех случаях впоследствии пересылались другим пользователям социальных сетей", — уточнил представитель УСК.

Он также отметил, что управление электронными кошельками, на которые перечислялись деньги, велось с территории Украины.

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками МВД проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения подозреваемого. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 208 УК Беларуси.