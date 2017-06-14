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ДТП в Уручье: девушка-пассажир Twingo скончалась в больнице
15.06.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Девушка, находившаяся на пассажирском сиденье Renault Twingo — участника ДТП возле станции метро "Уручье" — скончалась в больнице, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управления МЧС.
Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Независимости напротив дома номер 164 — произошло столкновение "Рено Твинго", "Фольксваген Пассат" и грузовика MAN. В результате ДТП в салоне французской малолитражки оказалась заблокированной 25-летняя пассажирка.
Сотрудники МЧС с помощью спецоборудования деблокировали девушку из разбитого автомобиля и передали бригаде медиков. Пострадавшая была госпитализирована, однако позже она скончалась в больнице.
В МЧС отметили, что в результате дорожного происшествия травмы получили водители всех трех автомобилей-участников ДТП, они были помещены в медучреждения.
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Девушка, находившаяся на пассажирском сиденье Renault Twingo — участника ДТП возле станции метро "Уручье" — скончалась в больнице, сообщила в среду...
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