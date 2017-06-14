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Дворник нашел в овраге в Витебске тело убитого мужчины

15.06.2017 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники Витебского горотдела Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти жителя областного центра, тело которого было найдено в овраге в городе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Дворник нашел в овраге в Витебске тело убитого мужчины
© Pixabay
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Погибшего с телесными повреждениями нашел накануне дворник в овраге вблизи Московского проспекта. Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

"Потерпевшим оказался житель Витебска, 1957 года рождения, ранее поставленный на учет как осужденное лицо", – сказала Сахарова.

По ее словам, по факту в СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время следователи ищут граждан, которые имеют какую-либо информацию о произошедшем, и просят свидетелей сообщить известные им данные в УСК. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

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