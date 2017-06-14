Дворник нашел в овраге в Витебске тело убитого мужчины

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники Витебского горотдела Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти жителя областного центра, тело которого было найдено в овраге в городе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Pixabay Тела мужа и жены с ножевыми ранениями обнаружены в Могилеве

Погибшего с телесными повреждениями нашел накануне дворник в овраге вблизи Московского проспекта. Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

"Потерпевшим оказался житель Витебска, 1957 года рождения, ранее поставленный на учет как осужденное лицо", – сказала Сахарова.

По ее словам, по факту в СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время следователи ищут граждан, которые имеют какую-либо информацию о произошедшем, и просят свидетелей сообщить известные им данные в УСК.