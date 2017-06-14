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Закатки с марихуаной нашли у жителя Витебска
15.06.2017 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили у жителя Витебска три банки с марихуаной, сообщили Sputnik в четверг у УВД Витебского облисполкома.
По информации правоохранителей, тайник с наркотиками был сделан возле одного из домов областного центра.
"Мужчина там хранил 323,83 граммов высушенной марихуаны, которую намеревался реализовать", – сказали в УВД.
Сотрудниками отдела по наркоконтролю неработающий 45-летний мужчина, которому принадлежат наркотики, был задержан.
В отношении витебчанина Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
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Сотрудниками отдела по наркоконтролю неработающий 45-летний мужчина, которому принадлежат наркотики, был задержан.
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