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Закатки с марихуаной нашли у жителя Витебска

15.06.2017 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили у жителя Витебска три банки с марихуаной, сообщили Sputnik в четверг у УВД Витебского облисполкома.

Закатки с марихуаной нашли у жителя Витебска
© Фото: УСК по Могилевской области
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По информации правоохранителей, тайник с наркотиками был сделан возле одного из домов областного центра.

"Мужчина там хранил 323,83 граммов высушенной марихуаны, которую намеревался реализовать", – сказали в УВД.

Сотрудниками отдела по наркоконтролю неработающий 45-летний мужчина, которому принадлежат наркотики, был задержан.

В отношении витебчанина Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сотрудниками отдела по наркоконтролю неработающий 45-летний мужчина, которому принадлежат наркотики, был задержан.

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