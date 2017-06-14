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Взрыв у детского сада в Китае: 7 человек погибли, около 60 ранены

15.06.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Взрыв, произошедший у ворот детского сада в Китае унес жизни семи человек, еще 59 получили ранения, сообщило Центральное телевидение КНР.

Взрыв возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу, находящегося на востоке страны, произошел в 16:50 по местному времени (11:50 по минскому).

"В результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", – говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. О причинах произошедшего ничего не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб; о причинах произошедшего ничего не сообщается.

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