Житель Хатежино ударил ножом в грудь парня своей дочери

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Хатежино, который нанес три удара ножом в грудь парня своей дочери, рассказали Sputnik в УВД Минского облисполкома.



© Pixabay Тела мужа и жены с ножевыми ранениями обнаружены в Могилеве

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина выступал против отношений дочери с данным человеком. На этой почве у них неоднократно возникали конфликты.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Отец зашел в гости к дочери, где застал ее избранника. Оба выпили. Произошел конфликт, и пожилой мужчина нанес не менее трех ножевых ранений 36-летнему потерпевшему. Тот незамедлительно был доставлен в больницу Хатежино, а медики сообщили о произошедшем в милицию.

Подозреваемый задержан. С места происшествия изъяты нож, одежда потерпевшего. Проводится комплекс экспертиз и следственных действий. Как отмечают в пресс-службе, мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.