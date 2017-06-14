Тело молодого человека со скрипкой найдено в лесу под Лидой

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Тело пропавшего более недели назад жителя Лидского района найдено в лесном массиве, сообщила "Лидская газета" в четверг со ссылкой на РОВД.

По информации правоохранителей, погибшего 20-летнего жителя деревни Островля обнаружили в лесном массиве вблизи населенного пункта Дайнова еще 7 июня.

Сообщается, что судмедэксперты зафиксировали на теле молодого человека множественные порезы на левом и правом предплечьях, а также в области локтевого сгиба на правой руке и на грудной клетке.

Правоохранители выяснили, что сельчанин ушел из дома, где проживал, еще 4 июня.

Следственная группа на месте происшествия обнаружила лезвие, скрипку и смычок. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причину смерти молодого человека.