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Неизвестный сообщил о минировании банка в центре Минска
15.06.2017 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Звонок о минировании банка поступил сотрудникам правоохранительных органов сегодня вечером, сообщил Sputnik пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.
В настоящее время на проспекте Независимости в столице работают саперы. По всем признакам звонок о минировании — ложный.
Какой именно банк "заминирован", в ГУВД не уточнили.
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После звонка о минировании банка в столице на указанное место прибыли саперы.
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