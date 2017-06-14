Неизвестный сообщил о минировании банка в центре Минска

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Звонок о минировании банка поступил сотрудникам правоохранительных органов сегодня вечером, сообщил Sputnik пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.

В настоящее время на проспекте Независимости в столице работают саперы. По всем признакам звонок о минировании — ложный.

На пр-те Независимости в #minsk работают саперы, был звонок о минировании. По всем признакам — лже. — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) June 15, 2017 ​

Какой именно банк "заминирован", в ГУВД не уточнили.