ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный сообщил о минировании банка в центре Минска

15.06.2017 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Звонок о минировании банка поступил сотрудникам правоохранительных органов сегодня вечером, сообщил Sputnik пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.

В настоящее время на проспекте Независимости в столице работают саперы. По всем признакам звонок о минировании — ложный.

Какой именно банк "заминирован", в ГУВД не уточнили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После звонка о минировании банка в столице на указанное место прибыли саперы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
КГК: Пузиков зарабатывал по $200 тысяч в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика