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КГК: Пузиков зарабатывал по $200 тысяч в месяц

15.06.2017 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Владелец столичной службы такси 7788 "Алмаз" Виктор Пузиков благодаря схеме уклонения от налогов зарабатывал по 200 тысяч долларов в месяц, сообщили в четверг в Комитете госконтроля Беларуси.

КГК: Пузиков зарабатывал по 0 тысяч в месяц
© Facebook / Виктор Пузиков
Шумченко сообщил о задержании основателя такси 7788 Виктора Пузикова

О задержании Пузикова стало известно накануне вечером: первыми об этом сообщили ИП, а утром в четверг информацию подтвердили в КГК. По данным ведомства, бизнесмен уклонился от уплаты налогов в 1,4 миллиона рублей.

Пузиков, по версии КГК, использовал собственные схемы уклонения от налогов — в частности, получал деньги от таксистов наличными.

"Следует отметить, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке", — рассказали подробности в КГК.

Доход Пузикова ежемесячно составлял более 200 тысяч долларов США — и это только по предварительным оценкам специалистов.

"Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов США, принадлежащих подозреваемым", — добавили в комитете.

Кроме Пузикова, задержали и его супругу Елену — они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

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Теги: Минск
 
 
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Незаконные действия владельца такси "Алмаз" позволили ему вывести свою диспетчерскую службу на доминирующие позиции на рынке.

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