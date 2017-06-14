Часть проспекта Независимости оцепила милиция. Неизвестный сообщил о минировании банка

15 июня примерно в 17.40 минчане сообщили об оцеплении на проспекте Независимости на участке от ЦУМа до БНТУ. По информации столичной милиции, поступил звонок о минировании.

«На проспекте Независимости в Минске работают саперы, был звонок о минировании. По всем признакам — лжеминирование», — сообщает ГУВД Мингорисполкома в Twitter.

Как сообщают очевидцы, значительное расстояние пешеходной части находится под оцеплением вооруженных милиционеров. На месте работают саперы.