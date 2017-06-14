Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Трагедия произошла 14 июня на железнодорожном пути в Лиде, смертельные травмы получила 18-летняя девушка, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Pixabay Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

Инцидент случился вечером в среду. Грузовой поезд смертельно травмировал девушку, которая по неустановленной причине оказалась на его пути.

По факту гибели Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие девушку, отметили в СК.

По предварительной версии следователей, имел место суицид.