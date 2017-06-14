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Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде
15.06.2017 18:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Трагедия произошла 14 июня на железнодорожном пути в Лиде, смертельные травмы получила 18-летняя девушка, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент случился вечером в среду. Грузовой поезд смертельно травмировал девушку, которая по неустановленной причине оказалась на его пути.
По факту гибели Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие девушку, отметили в СК.
По предварительной версии следователей, имел место суицид.
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Следователи проводят проверку по факту гибели девушки в Лиде, по предварительной версии, имел место суицид.
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