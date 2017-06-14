ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде

15.06.2017 18:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Трагедия произошла 14 июня на железнодорожном пути в Лиде, смертельные травмы получила 18-летняя девушка, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде
© Pixabay
Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

Инцидент случился вечером в среду. Грузовой поезд смертельно травмировал девушку, которая по неустановленной причине оказалась на его пути.

По факту гибели Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие девушку, отметили в СК.

По предварительной версии следователей, имел место суицид.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку по факту гибели девушки в Лиде, по предварительной версии, имел место суицид.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Часть проспекта Независимости оцепила милиция. Неизвестный сообщил о минировании банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика