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Смерть ребенка в Гродно: в детском лагере не комментируют произошедшее
15.06.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Начальник детского оздоровительного лагеря "Берестовицкий" отказался комментировать смерть 9-летнего мальчика, которого доставили из учреждения в больницу, сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент в Берестовицком районе произошел в воскресенье 11 июня: ребенка, у которого ухудшилось самочувствие, из лагеря в субботу 10 июня привезли сначала в Берестовицкую больницу, а затем в Гродненскую детскую областную больницу, где он скончался.
Как пишет издание, начальник лагеря "Берестовицкий" отказался комментировать произошедшее.
По неподтвержденной информации, ребенок жаловался на боли в животе, однако могли ли они стать причиной смерти, не известно.
Мальчик проживал в Берестовицком районе и приехал в лагерь на отдых на первую смену. Причем провел он в ДОЛ только один день.
Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, по факту назначены необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинская. Он также уточнил, что выводы о причинах произошедшего в "Берестовицком" будут сделаны только после того, как следователи проанализируют все собранные данные, в том числе информацию из медицинской документации и сведения, предоставленные медработниками и родственниками.
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О причинах смерти ребенка в дестском лагере "Берестовицкий", по информации УСК, можно будет говорить только после полного анализа всех данных.
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