Смерть ребенка в Гродно: в детском лагере не комментируют произошедшее

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Начальник детского оздоровительного лагеря "Берестовицкий" отказался комментировать смерть 9-летнего мальчика, которого доставили из учреждения в больницу, сообщила газета " Вечерний Гродно ".



© Sputnik / Виктор Толочко Ребенок один день пробыл в детском лагере, а потом умер в больнице

Инцидент в Берестовицком районе произошел в воскресенье 11 июня: ребенка, у которого ухудшилось самочувствие, из лагеря в субботу 10 июня привезли сначала в Берестовицкую больницу, а затем в Гродненскую детскую областную больницу, где он скончался.

Как пишет издание, начальник лагеря "Берестовицкий" отказался комментировать произошедшее.

По неподтвержденной информации, ребенок жаловался на боли в животе, однако могли ли они стать причиной смерти, не известно.

Мальчик проживал в Берестовицком районе и приехал в лагерь на отдых на первую смену. Причем провел он в ДОЛ только один день.

Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, по факту назначены необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинская. Он также уточнил, что выводы о причинах произошедшего в "Берестовицком" будут сделаны только после того, как следователи проанализируют все собранные данные, в том числе информацию из медицинской документации и сведения, предоставленные медработниками и родственниками.