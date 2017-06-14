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Девушка погибла под колесами грузового поезда в Лиде

15.06.2017 20:35 — ЧП | Tut.by  
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Девушка погибла под колесами грузового поезда в Лиде, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Трагедия произошла около 21.00 14 июня.

«На железнодорожном пути в Лиде была смертельно травмирована грузовым поездом 18-летняя девушка. По факту ее гибели Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие девушку. По предварительной версии, имел место суицид», — рассказал Сергей Шершеневич.

 
 
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Трагедия произошла около 21.00 14 июня.

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