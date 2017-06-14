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Девушка погибла под колесами грузового поезда в Лиде
Девушка погибла под колесами грузового поезда в Лиде, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Трагедия произошла около 21.00 14 июня.
«На железнодорожном пути в Лиде была смертельно травмирована грузовым поездом 18-летняя девушка. По факту ее гибели Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие девушку. По предварительной версии, имел место суицид», — рассказал Сергей Шершеневич.
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Трагедия произошла около 21.00 14 июня.
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