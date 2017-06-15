|
Схрон с браконьерскими ружьями найден в дупле дуба в Березинском районе
15.06.2017 22:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу в Березинском районе схрон с браконьерскими ружьями, сообщили Sputnik в четверг в инспекции.
Необычный тайник, в котором прятали оружие браконьеры, нашли госинспекторы Березинской МРИ в лесном массиве у деревни Дмитровичи.
"Внутри старого сухого дуба образовалась глубокая полость – в ней были спрятаны два гладкоствольных ружья и два патронташа с 15 патронами", – сказали в инспекции.
Там также сообщили, что тайник прикрывала узкая "дверца", выпиленная бензопилой.
Патроны и ружья инспекторы изъяли и передали в Березинский райотдел внутренних дел.
По информации инспекции, полтора года назад сотрудники МРИ уже задерживали двоих жителей деревни Дмитровичи, которые охотились с незарегистрированным оружием – браконьеры были привлечены к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тайник в высохшем дереве прикрывала узкая "дверца", выпиленная бензопилой.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии