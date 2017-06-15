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Схрон с браконьерскими ружьями найден в дупле дуба в Березинском районе

15.06.2017 22:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу в Березинском районе схрон с браконьерскими ружьями, сообщили Sputnik в четверг в инспекции.

Схрон с браконьерскими ружьями найден в дупле дуба в Березинском районе
© Фото: Ранак
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Необычный тайник, в котором прятали оружие браконьеры, нашли госинспекторы Березинской МРИ в лесном массиве у деревни Дмитровичи.

"Внутри старого сухого дуба образовалась глубокая полость – в ней были спрятаны два гладкоствольных ружья и два патронташа с 15 патронами", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что тайник прикрывала узкая "дверца", выпиленная бензопилой. 

Патроны и ружья инспекторы изъяли и передали в Березинский райотдел внутренних дел. 

По информации инспекции, полтора года назад сотрудники МРИ уже задерживали двоих жителей деревни Дмитровичи, которые охотились с незарегистрированным оружием – браконьеры были привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Тайник в высохшем дереве прикрывала узкая "дверца", выпиленная бензопилой.

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