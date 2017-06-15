Схрон с браконьерскими ружьями найден в дупле дуба в Березинском районе

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу в Березинском районе схрон с браконьерскими ружьями, сообщили Sputnik в четверг в инспекции.

Необычный тайник, в котором прятали оружие браконьеры, нашли госинспекторы Березинской МРИ в лесном массиве у деревни Дмитровичи.

"Внутри старого сухого дуба образовалась глубокая полость – в ней были спрятаны два гладкоствольных ружья и два патронташа с 15 патронами", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что тайник прикрывала узкая "дверца", выпиленная бензопилой.

Патроны и ружья инспекторы изъяли и передали в Березинский райотдел внутренних дел.

По информации инспекции, полтора года назад сотрудники МРИ уже задерживали двоих жителей деревни Дмитровичи, которые охотились с незарегистрированным оружием – браконьеры были привлечены к административной ответственности.