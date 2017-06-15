ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичах из-за утечки газа в одной из квартир пятиэтажки эвакуировали 18 человек

16.06.2017 08:30 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 15 июня в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Черткова в Ивацевичах произошла утечка бытового газа, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. Спасатели и работники райгаза эвакуировали жильцов трех подъездов — 18 человек.

По трехколенной лестнице спасатели через открытую раму балкона попали в квартиру, где произошла утечка газа. В комнате на кровати обнаружили 55-летнюю женщину. Ее вывели на свежий воздух, от медицинской помощи женщина отказалась. По предварительной информации, она была пьяна.

Причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны хозяйки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По трехколенной лестнице спасатели через открытую раму балкона попали в квартиру, где произошла утечка газа. В комнате на кровати обнаружили 55-летнюю женщину.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девушка погибла под колесами грузового поезда в Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика