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В Ивацевичах из-за утечки газа в одной из квартир пятиэтажки эвакуировали 18 человек
Днем 15 июня в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Черткова в Ивацевичах произошла утечка бытового газа, сообщили в пресс-службе
Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. Спасатели и работники райгаза эвакуировали жильцов трех подъездов — 18 человек.
По трехколенной лестнице спасатели через открытую раму балкона попали в квартиру, где произошла утечка газа. В комнате на кровати обнаружили 55-летнюю женщину. Ее вывели на свежий воздух, от медицинской помощи женщина отказалась. По предварительной информации, она была пьяна.
Причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны хозяйки.
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По трехколенной лестнице спасатели через открытую раму балкона попали в квартиру, где произошла утечка газа. В комнате на кровати обнаружили 55-летнюю женщину.
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