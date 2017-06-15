В Ивацевичах из-за утечки газа в одной из квартир пятиэтажки эвакуировали 18 человек

Днем 15 июня в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Черткова в Ивацевичах произошла утечка бытового газа, сообщили в пресс-службе МЧС .

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. Спасатели и работники райгаза эвакуировали жильцов трех подъездов — 18 человек.

По трехколенной лестнице спасатели через открытую раму балкона попали в квартиру, где произошла утечка газа. В комнате на кровати обнаружили 55-летнюю женщину. Ее вывели на свежий воздух, от медицинской помощи женщина отказалась. По предварительной информации, она была пьяна.

Причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны хозяйки.